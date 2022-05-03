AB: Rusya'nın rubleyle ödeme talebi yaptırım kararlarını ihlal ediyor

AB enerji bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel’de Rus gazı ve AB’nin enerji arzı hakkında olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası Fransa Çevresel Dönüşüm Bakanı Barbara Pompili ve AB Komisyonu Enerji Komiseri Kadri Simson basın toplantısı düzenledi. Pompili, Rusya’nın Polonya ve Bulgaristan’a gaz sevkiyatını durdurduğunu hatırlatarak, "Gazprom’un tek taraflı bir kararla Polonya ve Bulgaristan’a gaz sevkiyatını kesmesini şiddetle kınıyoruz. Bu kabul edilemez. Tüm taraflar anlaşmalarda yüklendikleri sorumlulukları yerine getirmelidir" dedi.

"Yaşanan bu durum bir kez daha Rus gazından bağımsızlaşma ve yeni alternatifler bulma gerekliliğini göstermiştir" diyen Pompili, "AB tarafından benimsenmiş kurallara uyan bir ödeme modeli üzerinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

'Rus gazını ikame edecek başka bir fosil yakıt kaynağı yok'

Basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Komiseri ise Rusya'nın enerji karşılığında ruble ile ödeme yapılması ve bunun için Rusya’da hesap açılması talebini AB'nin reddetme hakkına sahip olduğunu bildirdi. Simson, "Ruble ile yapılacak herhangi bir ödeme AB tarafından uygulanan yaptırım kararlarının ihlal edilmesi anlamına gelir’’ ifadelerini kullandı. “İşletmeler için kurallar belirlenmiştir ve buna uymaları gerekir” diyen Simson, "Ödemeler ya euro ya da doları olarak ödenmeye devam etmelidir’’ dedi.

Rus gazını ikame edecek başka bir fosil yakıt kaynağı bulunmadığını ifade eden Simson, buna alternatif olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerektiğini söyledi. (İHA)