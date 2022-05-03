Almanya Başbakanı: NATO, Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olmayacak

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO’nun Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olmayacağını belirtti.

Alman ZDF televizyonuna konuşan Scholz, "Ben en başından bu yana, Almanya dahil NATO'nun bu savaşa doğrudan katılmayacağını söylüyordum. ABD Başkanı da bunu söyledi" dedi. Scholz, "Son yıllarda nükleer, üst seviyede silahlanmış bir dünyada barışı korumayı başardık, zira neticede herkes NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma olmayacağını söyleyecek kadar mantıklıydı" diye konuştu.

'Batı’nın yaptırımları Ukrayna’nın mutabakatı olmadan kaldırılmayacak'

Sputnik'teki habere göre Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarının ancak Ukrayna’nın mutabakatı ile kaldırılacağına, Moskova’nın Kiev ile anlaşmaya varması gerektiğine dikkat çeken Scholz, "Ukrayna ile karşılıklı anlayış olmadan yaptırımları kaldırmayız" dedi.

Almanya Başbakanı, "Amacımız, Rusya'nın savaşı sona erdirmesi ve askerlerini Ukrayna'dan çekmesi için çatışmaların bir an önce durdurulmasıdır. Rusya kazanmamalı, Ukrayna ise kaybetmemeli. Birilerinin 18. ve 19. yüzyıl emperyalizminin en kötü üslubuyla, ‘kendi topraklarım bana yetmiyor, sınırlar hoşuma gitmiyor, önceden farklıydı’ demesini ve bunu silah kullanarak değiştirmeye çalışmasını kabul etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.