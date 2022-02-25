AB Rusya'nın finansal sistemle bağlantılarını koparmayı planlıyor

Avrupa Birliği maliye bakanları toplantısının ardından, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ve Almanya Maliye Bakanı Christian Linder birlikte basın toplantı düzenledi. Fransa Maliye Bakanı Le Maire yaptığı konuşmada, AB'nin Rusya'yı finansal sistemden izole etmek istediğini açıkladı.

Le Maire, "Rusya bankalarını vuracağız. Rusya'yı finansal olarak izole etmek istiyoruz. Rusya ile küresel finans sistemi arasındaki tüm bağlantıları kesmek istiyoruz." dedi.

Yaptırımlar, Rus bankalarının 'tam teşekküllü' ablukasıdır

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların, Rus bankalarının "tam teşekküllü" bir ablukası anlamına geldiğini ve Rusya ile finansal işlemleri fiilen durduğunu söyledi.



Lindner yaptığı açıklamada, "Zaten Rus bankalarına karşı tam teşekküllü bir ablukamız var. Bu nedenle, Rusya ile iş ilişkileri pratikte bitti. Bazı durumlarda işlemler mümkün olabilir. Örneğin, gaz tedariki için ödeme yapmak, Alman şirketlerinin transfer yapması. Yeni önlemlerde mümkün, ancak etkilerinin dikkate alınması gerekiyor." dedi.