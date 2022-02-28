AB: Rusya ile son Ukraynalı kalıncaya kadar savaşacağız

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Savunma Bakanları ile toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Borrell, toplantının konusunun karadaki askeri durumu ve Ukrayna'daki savaşın nasıl gittiğini" tartışmak olduğunu söyledi.

Yarım milyar dolarlık askeri yardım

Josep Borrell, "Amaç, üye devletlerin kendi taraflarında yaptıklarını ve dün Ukrayna silahlı kuvvetlerine vermeye karar verdiğimiz yarım milyar euroyla neler yapabileceğimizi koordine etmektir. Bu yarım milyar euronun savunma silahları sağlamak, ancak yüksek kalibreli silahlar, tanksavarlar, saldırganlığı püskürtmek için her türlü teçhizatı sağlamak için kullanılacak" dedi.

Borrell: Sahadaki haberlerden memnunum

Borrell, Rusya'nın "ölüm sayısıyla yüksek bir bedel ödediğini" iddia ederek, sahadaki haberlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Borrell, AB'nin Ukrayna'ya askeri yardımları daha da artırmaya kararlı olduğunu söyledi. Borrell, AB'nin son Ukraynalı kalana kadar Rusya'ya karşı mücadelesini destekleyeceğini söyledi.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar AB'yi de vuracak

Rusya'ya yönelik yaptırımların kendilerini de etkileyeceğini söyleyen Borrell, yine de bu bedeli ödemeye hazır olduklarını söyledi. Borrell, İsviçre'nin de Rusya'ya yaptırım kararlarını destekledikleri için memnun olduğunu belirterek, "Rus oligarklar artık İsviçre'ye para transfer edemeyecek. Bu, gerçekten güzel haber." dedi.

Borrell Avrupa'nın enerji bağımlılığı konusunda, "Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmak, AB'nin varoluş politikasıdır. Enerji piyasalarında türbülans olacak." dedi.