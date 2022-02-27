AB, Rusya bankalarının SWIFT bağlantısını kesiyor

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları bugün, Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrasında Rusya'ya yönelik yaptırımları tartışmak için bir araya geldi. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin birçok Rusya bankasının SWIFT bağlantısını kesmeyi kabul ettiğini duyurdu. Borrell hangi bankaların yaptırım listesinde olduğunun yarın açıklanacağını söyledi. Rusya'ya yönelik yaptırımlar yarın (pazartesi) itibariyle uygulanmaya başlanacak.

Borrell: Tek bir Rus uçağı AB hava sahasına giremeyecek

AB Yüksek Temsilcisi Borrell yaptığı açıklamada, AB'nin Rusya'ya hava sahasını tamamen kapattığını sözlerine ekledi. Borrell, “Tek bir Rus uçağı AB hava sahasına giremeyecek” dedi.

RT ve Sputnik yayınları yasaklandı

Borrell, AB Dışişleri Bakanları ile yaptıkları toplantıda, RT ve Sputnik yayınlarının kapatılmasını da onayladıklarını belirtti. Rusya yayınlarının fonlandığını ve dezenformasyon yaydığını sözlerine ekledi.

AB Ukrayna'ya silah fonu sağlayacak

Borrell yaptığı açıklamada, AB fonları vasıtasıyla Ukrayna'ya silah yardımında bulunacaklarını söyledi. AB ilk kez bir ülkeye silah yardımı yapmış olacak.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell Almanya'nın Ukrayna'ya silah gönderme kararına ilişkin de "Almanya tarihi bir adım atıyor" ifadesini kullandı.

AB: Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarına bloke konuldu

Josep Borrell, Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarının yarısına AB tarafından bloke konulacağını sözlerine ekledi. Bu şekilde Rusya ekonomisini felce uğratacaklarını, lakin Merkez Bankası'nın varlıklarının tamamına bloke koyamayacaklarını ifade etti. Borrell, Rusya Merkez Bankası'nın mali rezervlerinin yarısının G7 ülkelerinde olduğunu, Rusya Merkez Bankası'na ilişkin asıl kilitlenmeyi G7 ülkelerinin yapacağını söyledi.

Borrell, "Hafta sonu boyunca çok sıkı çalıştık ve merkez bankalarının yeniden çalışmaya başlayacağı yarından önce yerinde, üzerinde anlaşmaya varılmış ve bunları uygulayan yasal bir kanunda olması gereken bazı kararları almak istiyoruz." dedi.