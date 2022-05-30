AB Rus petrolüne ambargoda anlaşamadı

Belçika’nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülke liderinin bir araya geleceği Olağanüstü Liderler Zirvesi başladı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in başkanlık edeceği 2 günlük zirve öncesi Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus petrolüne ambargo uygulamasını da içeren 6’ncı yaptırım paketi üzerinde henüz anlaşmaya varılamadığını ifade etti.

Von der Leyen, "Herkes için adil olmak çok önemli, buna henüz bir çözüm bulamadık. Önümüzdeki 48 saat içinde çözüleceğine dair beklentilerim düşük. Ancak bundan sonra bir ihtimal olacağına eminim" dedi.

'Çözüme ve ardından yaptırımlara ihtiyacımız var'

AB Olağanüstü Liderler Zirvesi öncesi gazetecilere demeç veren Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise Avrupa Komisyonu'nun Rus petrolüne ambargoyu ele alma şeklini eleştirerek, Komisyonun üye ülkelerle ambargoyu gerektiği gibi müzakere etmediğini söyledi. Macaristan'ın enerji güvenliğine ilişkin sorularının yanıtlanmadığını aktaran Orban, “Enerji ciddi bir konu, çözüme ve ardından yaptırımlara ihtiyacımız var” dedi.

Yasağın yalnızca tankerler tarafından AB'ye getirilen Rus petrolü için geçerli olmasını ve alternatif arzlar sağlanana kadar Macaristan, Slovakya ve Çekya'nın Rus petrollerini Rus Druzhba Boru Hattı üzerinden bir süre daha almaya devam etmesi önerisine sıcak baktığını aktaran Orban, "Bu iyi bir yaklaşım ama boru hattında bir kaza olması durumunda. Rus petrolünü başka kaynaklardan alma hakkımız olduğuna dair bir garantiye ihtiyacımız var" dedi.

Borrell anlaşma sağlanacağından emin

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ise zirve öncesi yaptığı açıklamada, AB’nin Rusya’ya yönelik 6’ncı yaptırım paketi üzerinde bir anlaşmaya varacağından “tamamen emin” olduğunu ifade etti. Borrell, 6’ncı yaptırım paketi üzerinde Brüksel'deki 2 günlük zirvede bir anlaşmaya varılacağını öne sürdü. (İHA)