AB, Rus petrolüne ambargo konusunda uzlaşamadı: İki ülke süre istedi

Bloomberg'in haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle AB ülkeleri petrol ambargosu yaptırımı için bir araya geldi. AB konseyi görüşmelerin sonucunda yaptığı açıklamada, ilerleme kat edildiği ancak nihai bir kararın çıkmadığını ancak bir sonraki görüşmeden umutlu olduğunu paylaştı.

AB, petrol ambargosu konusunda Macaristan ve Slovakya'yı ikna edemedi. Macaristan ve Slovakya'ya, Rus petrolüne olan bağımlılıklarından dolayı ambargoyu hayata geçirmek için 2023 yılı sonuna kadar verilen süre 1 yıl uzatıldı. Bu duruma göre Macaristan'ın ve Slovakya'nın 2024'ün sonuna kadar yaptırıma uyması bekleniyor.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, son yapılan yaptırım görüşmelerinde Macaristan tarafından çıkan 'hayır' oyu için, "Şimdiye kadar tüm yaptırım paketlerini oyladık, ancak bu sonuncusu Macaristan'ın enerji arzının güvenliğini yok edecek. Brüksel'in önerisi, yol açtığı soruna çözüm olmadığı sürece bu paketi onaylamayacağız” açıklamasında bulundu.