AB, Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyat uygulanmasını istedi

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin temsilcisi, Rus petrolüne uygulanacak tavan fiyatı belirlemek üzere müzakerelere devam ederken, AB Komisyonu Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması teklifinde bulundu.

AB Komisyonu'nun üye ülkelere bulunduğu teklif Polonya, Estonya ve Litvanya gibi Baltık ülkelerini de içeren bir grup tarafından onaylanmadı.

Söz konusu teklifi kabul etmeyen ülkeler, daha düşük seviyede bir tavan fiyat uygulanması talep ederken, karar alınabilmesi için üye 27 ülkenin oybirliği gerekiyor.

Tavan fiyat iki ayda bir değerlendirilecek

Rus petrolüne yönelik tavan fiyata ilave olarak yeni bir fiyat sınırlama mekanizmasının da kurulmasının söz konusu olduğu aktarıldı.

Bu mekanizma, Rus petrolüne tavan fiyatı 2 ayda bir yeniden değerlendirecek. Uygulama ile Rus petrolüne tavan fiyatın piyasa fiyatlarının yüzde 5 altında tutulması hedeflenecek. (AA)