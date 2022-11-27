Rus petrolüne ilişkin tavan fiyat müzakereleri ertelendi

Avrupa Birliği, Rus petrolüne tavan fiyatı getirilmesine ilişkin müzakereleri erteledi. 65 ila 70 dolar seviyesinde düşürülen tavan fiyat önerisi bazı ülkeler tarafından yüksek buldu.

Bloomberg'in haberine göre; Polonya ve Baltık ülkeleri önerilen tavan fiyat limitinin Rusya için "çok cömert" bir seviyede olduğunu belirterek söz konusu öneriye karşı çıktı. Görüşmelerin pazartesi gününe ertelendiği aktarıldı.

Polonya, Rusya'ya ekstra yaptırımlar getirilmesini ve tavan fiyatın 65-70 dolar seviyesinden aşağıya çekilmesini talep ederken, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ise tavan fiyatın yüksek olmasının Rusya'ya büyük bir zarar vermeyeceğini belirterek "Petrol, Rusya'nın en önemli gelir kaynağı. Bu nedenle, Rusya'nın savaşı finanse etme kabiliyeti üzerinde gerçekten bir etkisi olması için bu işi (tavan fiyat) doğru yapmak çok önemli" dedi.