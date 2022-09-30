AB: Putin'in ilan ettiği ilhak hiçbir şeyi değiştirmeyecek

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki 4 bölgenin Rusya Federasyonu'na katılmasını ilan ettiği konuşmasına tepki gösterdi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Putin'in ilan ettiği ilhak hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Rusya'nın yasadışı işgal ettiği tüm topraklar Ukrayna toprağıdır ve her zaman bu egemen ülkenin bir parçası olacaktır" diye yazdı.

Leyen Avrupa Birliği Konseyi üyelerinin yaptığı yazılı açıklamayı da paylaştı.

Açıklamada "Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini yasadışı ilhakını kesin olarak reddediyor ve kesin olarak kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada Rusya'nın Ukrayna'nın temel bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğü haklarını, BM tüzüğü ve uluslararası hukukta yer alan temel ilkeleri açıkça ihlal ettiği öne sürülerek Rusya'nın "tasarladığı" referandumların sonuçlarını "asla tanımayacakları" kaydedildi.

Konsey üyelerinin açıklamasında "Bu kararlar hükümsüzdür ve herhangi bir hukuki sonuç doğuramaz. Kırım, Herson, Zaporijyia, Donetsk ve Luhansk Ukrayna'dır. Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları bu yasadışı ilhakı kesin olarak reddetmeye çağırıyoruz. Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın yanında olduğunu ve gerektiği sürece Ukrayna'ya güçlü ekonomik, askeri, sosyal ve mali destek sağlamaya devam edeceğini yineliyoruz" denildi.