AB Mali'deki askeri 'eğitim misyonları'nı durduruyor

Avrupa Birliği (AB) Batı Afrika ülkelerinden Mali'de yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü "askeri eğitim" misyonunu durduracağını açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Birliğin Mali'deki misyonunu durdurmaya karar verdiğini ancak Sahel bölgesindeki varlığını sürdüreceğini söyledi.

"(Mali) silahlı kuvvetlerinin ve ulusal muhafızlarının eğitim misyonlarını durduruyoruz" diyen Borrell "Sahel hâlâ öncelikli olmayı sürdürüyor. Sahel'den vazgeçmiyoruz tam tersine bu bölgeye daha fazlasını taahhüt etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.