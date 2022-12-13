AB Konseyi Bosna Hersek'e 'aday ülke' statüsü verilmesini tavsiye etti

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Bosna Hersek'e, "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde tavsiye kararı aldı. Karar, AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarının Brüksel'deki toplantısı sürerken açıklandı.

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün bir dönüm noktasına daha ulaştık. AB yolu açık! 14 temel önceliğin vatandaşların yararına gerçekleştirileceğine dair büyük umut ve beklentilerimiz var" dedi.

15 Aralık'ta düzenlenecek olan AB Zirvesi'nde söz konusu kararın onaylaması bekleniyor. (AA)