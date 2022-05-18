AB Konseyi Başkanı'ndan 'Avrupa siyasi topluluğu' önerisine destek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi'nde bugün yaptığı konuşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından dillendirilen AB dışında "Avrupa siyasi topluluğu" kurulması önerisini desteklediğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "AB, Avrupa'yı düzenleyen tek kurum olamaz" diyerek Ukrayna gibi ülkelerin AB üyeliğine ulaşmasının on yıllar aldığını, AB dışında bir "Avrupa siyasi topluluğu" oluşturulması gerektiğini söylemişti.

Avrupa Jeopolitik Topluluğu

AB Konseyi Başkanı Charles Michel yaptığı konuşmada, kurulmasını önerdiği yapıyı "Avrupa Jeopolitik Topluluğu" olarak adlandırdı. Charles Michel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Jeopolitik Topluluğu'nun yaratılması çağrısında bulunuyorum. Amaç, kıtamızda ortak sorunları, barışı, istikrarı ve güvenliği ele almak için yakınlaşmayı sağlamak ve operasyonel işbirliğini derinleştirmektir." dedi.

Charles Michel, yaz aylarında ya da sonrasında bir konferans düzenlenmesi çağrısında bulunacağını, "Bu konferans, bu yeni ortak proje için somut seçenekleri tartışmak üzere AB liderlerini ve ilgili ortak ülkelerin liderlerini bir araya getirecek." diyerek duyurdu.

Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile beraber koordinasyon içerisinde olduklarını ifade etti.

'Putin zaten bu savaşın kaybedeni'

Michel yaptığı konuşmada, "Kremlin aslında kendi askeri yetenekleri, Ukrayna direnişinin gücü, Avrupa kararlılığı ve birliği hakkında fena halde yanıldı. NATO'yu genişletmeye başlatarak, yeniden canlandırdı. Avrupa Birliği'nin savunmasını artırmayı ve transatlantik bağlantısını İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç olmadığı kadar güçlendirmeyi başardı." diyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in halihazırda savaşın kaybeden tarafı olduğunu söyledi.