AB Komisyonu'ndan üye ülkelere: Rus vatandaşlarına üçüncü ülkelerden vize vermeyin

Avrupa Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Avrupa Birliği'ne üye ülkelere Rusya dışında vize başvurusunda bulunan Rus vatandaşlarına vize vermeyi durdurmalarını tavsiye ettiklerini açıkladı.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Johansson, "Üye devletlere, üçüncü bir ülkede bulunan Rusya Federasyonu vatandaşlarının Schengen vize başvurularını kabul etmemeleri gerektiğini, bunu kendi ülkeleri Rusya'dan yapmaları gerektiğini bildirdik" ifadelerini kullandı.

Johansson ayrıca, üye ülkelerin AB'de 90 günden fazla kalmak isteyen Rus vatandaşlarına vize vermemesi gerektiğini belirterek, "Seferberlik nedeniyle Rusya'yı terk eden çok fazla Rus vatandaşı var. Eğer bir Rus vatandaşı AB'de 90 günden fazla kalmak istiyorsa, bu kişilere vize verilmemeli" diye konuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre AB üye ülkelerinin Ruslara Schengen vizesi vermeyi tamamen durduramayacaklarını, ancak kısa vadeli vize verip vermeme konusunda her ülkenin kendi adına karar verebileceğini belirten Avrupa Komisyonu, ülkelerin başvuruları ayrı ayrı değerlendirebileceklerini bildirmişti.