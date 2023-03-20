AB Komisyonu'ndan Türkiye'ye 1 milyar avro deprem desteği

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek sağlamak için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı Belçika'nın başkenti Brüksel'de devam ediyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Türkiye'ye, depremde yıkılan yerlerin yeniden inşa edilmesi için bir milyar avro destek vereceklerini duyurdu. AB Komisyonu'nun Suriye'ye de 108 milyon avro değerinde insani yardım yapacağı açıklandı.

Almanya'dan 130 milyon avro ek destek

DW Türkçe'nin aktardığına göre Almanya, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Türkiye ve Suriye için öngördüğü yardım miktarını iki katına çıkaracağını duyurdu.

Konferansa katılmak üzere Brüksel'de bulunan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere desteğimizi ikiye katlayarak 240 milyon avroya çıkarıyoruz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, şu ana kadar yapılan 108 milyon avro büyüklüğündeki deprem yardımlarına ek olarak, Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda 130 milyon avro ek destek sunulacağı ve toplam miktarın 238 milyon avroya çıkacağı ifade edildi.

Erdoğan: Yıkımın maliyetinin 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor

Konferansa, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu zor günlerde tüm dostlarımızın; kurumlarıyla, üye ve aday ülkeleriyle AB, BM ve diğer uluslararası örgütlerin sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız" dedi.

Deprem bölgesindeki 11 ilde, ağır hasarlı ve yıkılması gereken bina sayısının 298 bin olduğunu belirten Erdoğan, "Depremin yol açtığı yıkım maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor. Bu çapta afetle hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu: Aday ülke olarak AB'ye ve uluslararası ortaklara bu ortak girişim için teşekkür ederiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konferansta yaptığı konuşmada depremlerin ardından sadece zarar ve kayıpların 103,5 milyar dolar civarında olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

AA'nın aktardığına göre "Uluslararası toplumun çok büyük dayanışmasını ve cömertliğini gördük. Tüm dünyadan arama kurtarma ekipleri, vatandaşlarımızı kurtarmak için hayatlarını riske attı, müteşekkiriz. Dostlarımızın yardım ellerini asla unutmayacağız" diyen Çavuşoğlu "şu anda insani müdahale safhasından iyileşme ve yeniden inşa sürecine geçildiğini" söyledi.

Çavuşoğlu "Felaketlere karşı dayanıklılığı artırmak şu anda hedeflerimizden sadece bir tanesi. Ancak biz bundan daha fazlasını yapacağız. Daha iyi, daha akıllıca, daha yeşil ve daha güvenli yeniden inşa yapacağız. Konut, altyapı ve ekonomik şartları geliştireceğiz. Sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir yaklaşım ile geçim kaynakları oluşturacağız. Kısaca hiç kimseyi ardımızda bırakmayacağız. Savunmasız konumda olanların, kadınların, çocukların, engelli insanların ve yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması hepimiz için öncelik olacak" diye konuştu.

Yeniden inşada 'iklim değişikliğine uygunluk'

Türkiye'deki depremlerin 11 ilde yaşayan 1,7 milyon Suriyeliyi de etkilediğine değinen Çavuşoğlu, "Bu kişiler de kapsayıcı bir şekilde bu çabalardan yararlanacak. Kültürel ve doğal miras yeniden yerine getirilecek ve korunacak. İklim değişikliğine uygunluk iyileşme ve yeniden inşa safhalarımızın temel bileşeni olacak" dedi.

Halka açık daha fazla yeşil alan olacağını savunan Çavuşoğlu, hava kalitesi ve atık yönetimine de odaklanılacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, inşaattan kaynaklanan küresel emisyonları azaltmak için daha yeni teknolojiler kullanacaklarını ve afet riski azaltmanın şehir planlamasında en temel unsur olacağını öne sürdü.

TERRA Raporu

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği ile birlikte 'Türkiye Deprem Toparlanma ve Yeniden İmar Değerlendirmesi'ni, TERRA raporunu hazırladıklarını belirten Çavuşoğlu "Aday ülke olarak AB'ye ve uluslararası ortaklara bu ortak girişim için teşekkür ederiz" dedi.

Raporun, Türkiye için toparlanma ve yeniden inşa stratejisi oluşturmada yardımcı olacağına işaret eden Çavuşoğlu, yeniden inşa finansmanını daha iyi koordine edebilmek için fon oluşturduklarını ve bunun bağımsız denetim standartlarına tabi olacağını ifade etti.