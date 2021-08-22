AB Komisyonu Başkanı: Taliban ile siyasi temasımız yok

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ı tanımadıklarını, örgüt ile siyasi temaslarının olmadığını söyledi.

Kabil'den tahliye edilen AB kurumları için çalışanların bulunduğu Madrid yakınlarındaki Torrejón askeri üssünde bulunan merkeze yaptığı ziyarette konuşan Ursula von der Leyen şunları söyledi:

"Taliban ile bu kriz anında operasyonel temaslarımız var çünkü bu zor zamanlarda insanlarımızın Kabil'de havalimanına ulaşmalarını kolaylaştırmayı konuşmamız gerekiyor. Ama bu tamamen siyasi görüşmelerden bağımsız ve ayrı. Taliban ile siyasi görüşme ve Taliban'ı tanıma sözkonusu değil."

Afganistan'dan tahliye edilen mülteciler için tüm AB ülkelerine yardım çağrısında bulunan von der Leyen ayrıca Afganistan içinde ya da komşu ülkelerinde bulunan mültecilerin geri dönüşleri için en azından bir "umut" yaratılması için çalışılması gerektiğini kaydetti.