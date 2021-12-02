AB Komisyonu Başkanı: Aşı zorunluluğunu tartışmalıyız

Covid-19 pandemisinde vaka sayılarında yaşanan artış ve yeni tespit edilen Omikron varyantının ardından aşı zorunluluğu tartışmaları yeniden gündemde.

Brüksel'de gazetecilere konuşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen birliğin aşı zorunluluğunu gündemine alması gerektiğini söyledi.

Yunanistan'ın 60 yaş ve üzeri kişiler için aşı zorunluluğu getirmesini destekleyip desteklemediği sorulan von der Leyen, hastalığın yayılmasının ve aşılamadaki eksikliklerin AB'nin zorunlu aşıyı tartışmasının zamanının geldiğini gösterdiğini ifade etti.

Siyasi kariyeri öncesinde hekim olarak çalışan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen "Aşılarımız var ve hayat kurtarıyorlar ama her yerde düzgün bir biçimde kullanılmıyorlar. Bu da devasa bir sağlık bedelini beraberinde getiriyor" dedi.

Avrupa nüfusunun üçte birinin halen aşılanmadığını belirten Ursula von der Leyen, "Her bir kişi aşılanmayabilir, örneğin çocuklar ya da belirli tıbbi durumdaki kişiler... Ama büyük çoğunluk aşılanabilir" diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı "Bunu nasıl teşvik edeceğimiz ve Avrupa Birliği'nde potansiyel zorunlu aşılamayı nasıl düşüneceğimiz konusu bir tartışmayı gerektiriyor. Bu ortak bir yaklaşım gerektiriyor ama bence bu tartışma yapılmalı" dedi.