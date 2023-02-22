AB Komiseri Varhelyi Ankara'da: 'İsveçli firmalar deprem bölgesine gelecek'

AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Avrupa Birliği'nin Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için düzenleyeceği bağışçılar konferansına hazırlık amacıyla Türkiye'ye ziyarette bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Oliver Varhelyi ve İsveç Uluslararası Kalkınma, İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Birçok ilin yeniden inşa edileceğini belirten Çavuşoğlu, yardımların "sürdürülmesi ve esnek olması" noktasında fikir birliğine vardıklarını aktardı ve AB'ye teşekkür etti.

'Zaman alacak, maliyeti olacak...'

İsveç'ten birçok firmanın deprem bölgesine geleceğini aktaran Johan Forssell, "İsveç'ten gelen firmalar istihdama katkı sağlayabilirler. Konferansın temel amacı kaynak toplamanın yanı sıra diğer donörler gibi birçok farklı ortağı bir araya getirmektir." dedi.

Gösterdikleri dayanışmanın "üst düzey" olduğunu kaydeden Oliver Varhelyi ise alanda karşılaştıkları tablonun beklediklerinden daha da kötü olduğunun altını çizerek şu sözleri kaydetti:

"İlk etapta 5,5 milyon euro yardımda bulunduk. İsveç Başbakanı Avrupa'nın bir konferans gerçekleştirmesi gerektiğine karar verdik. Biz bu konferansta uluslararası topluluğu seferber etmek istiyoruz. Şu aşamada önümüzdeki resmi net bir biçimde görmeye çalışıyoruz ve hasarın boyutlarıyla ilgili farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çok kayda değer bir hasar olduğunu söyleyebiliriz ve sizin yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tamamını karşılayamayabiliriz ama bir bölümünü karşılayacağımızı ifade etmek isterim. Zaman alacak, maliyeti olacak ancak şuanda en temel şey sahada çalışmaya başlamak."