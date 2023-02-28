AB kendi yaptırımlarını deliyor: Avrupa ülkeleri Rusya'dan petrol ve doğalgaz almaya devam ediyor

Finlandiya merkezli Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (CREA) Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya’dan ithal ettiği petrol ve doğalgaz ile ilgili bir rapor yayınladı. Rapor, bir yılı aşkın süredir devam eden savaş sebebiyle uygulanan yaptırımlara rağmen AB’nin Rusya’dan her gün 100 milyon avroluk fosil yakıt aldığını gösterdi.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Rusya 2023 yılının ilk iki ayında Avrupa’ya fosil yakıt ihracatıyla yaklaşık 30 milyar avro gelir elde etti. Bu ise AB’ye fosil yakıt ihracatının Rusya’ya büyük miktarda gelir sağlamaya devam ettiğini ortaya koydu.

Rusya'dan LNG ithalatı önemli ölçüde arttı

CREA raporuna göre, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Rusya’dan Avrupa'ya fosil yakıt ihracatı ciddi oranda azalsa da Rusya’nın Avrupa’ya sattığı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) miktarı önemli ölçüde artış gösterdi.

AB, bugün hala Çin’den sonra Rusya’dan fosil yakıt alan ikinci büyük müşteri konumunda. Boru hattı üzerinden gelen gaza, ham petrole ve petrol ürünlerine 30’ar milyon avro ödenirken, sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) da 10 milyon avro harcanıyor.

Belçika, Japonya'dan sonra Rusya'nın en büyük LNG alıcısı

Belçika’nın Rusya’dan aldığı LNG miktarı, savaşın başladığı 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 28 arttı. Belçika, Japonya’dan sonra Rus LNG’sinin en büyük alıcısı. Bu yılın ilk 2 ayında Belçika, Rusya’dan 400 milyon avroluk LNG satın aldı. Brüksel hükümeti, LNG ithalatı karşılığında her gün Rusya’ya 7 milyon avro ödüyor. Belçika’yı Hollanda, Finlandiya, İsveç ve Norveç takip ediyor. AB ülkeleri LNG için Rusya’ya günlük 10 milyon avro ödüyor.

Belçikalı doğalgaz şebeke operatörü Fluxys’in, Rusya'nın en büyük ikinci doğal gaz üreticisi olan yarı resmi Novatek'in yan kuruluşu Yamal Trade ile uzun vadeli sözleşmesi bulunuyor. Belçika medyasına göre, 2015'te imzalanan sözleşme 20 yılı kapsıyor. Yamal Trade, yıllık 8 milyon tona kadar LNG gönderiyor. Belçikalı şirket, AB yaptırımları dışında olduğu için LNG ithalatına devam ediyor.

AB'ye 'savaşı finanse etme' eleştirisi

CREA’nın raporunda, fosil yakıttan elde edilen paranın, Rusya tarafından, Ukrayna’daki savaşı finanse etmek için kullanıldığı belirtilerek, AB’nin tutumu eleştirildi.

AB yaptırımlarının sadece deniz yoluyla taşınan petrol ürünlerini kapsadığına işaret eden CREA, Rus doğalgazının da henüz AB tarafından resmi olarak yasaklanmadığına dikkati çekti. CREA’dan Lauri Myllyvirta, "Avrupa, Rusya'nın musluğu tamamen kapatmasını beklemek yerine, Rus doğal gazını veya LNG'yi hemen yasaklamalı" dedi.

Polonya petrol alımını durduruyor

Öte yandan, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya'nın Rusya'dan ham petrol ithalatını şubat veya mart ayında durduracağını açıkladı. Hükümet toplantısının ardından ülkenin PAP haber ajansına konuşan Morawiecki, 2016'dan bu yana Rusya'dan petrol ithalatının azaltıldığını ve yılbaşında yüzde 10'a düşürüldüğünü hatırlattı.

Polonya'nın en büyük petrol ve gaz şirketi PKN Orlen, 25 Şubat'ta Rusya'nın Druzhba boru hattından Polonya'ya petrol sevkiyatını askıya aldığını duyurmuştu. PKN Orlen'e göre, Rus enerji şirketi Rosneft ile olan sözleşmenin sona erdiği şubatın başından bu yana Rus petrolü ithalatı, ülke ihtiyacının yalnızca yüzde 10'u düzeyinde bulunuyor. PKN Orlen'in petrol ithalatının yüzde 90'ı Rusya dışındaki kaynaklardan karşılanıyor.