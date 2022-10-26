AB kararını takiben iPhone USB-C şarj bağlantısına geçiyor

AB gereksinimlerine uyum sağlamak adına iPhone, küçük elektronik cihazlar için USB-C tipi bağlantı kablosuna geçecek.

Wall Street Journal'a konuşan Apple yöneticisi Greg Joswiak, şirketin AB kararnamesine uymaktan başka seçeneği olmadığını söylerken, sonuçtan şikâyet etti. Yetkili, karardan tamamen memnun olmadığını söyleyerek mevcut kablolarının kullanmayacak olmasının e-atığı artıracağını öne sürdü.

Avrupa Parlamentosu, bu ayın başlarında, AB'de satılan tüm cep telefonları, tabletler, kameralar ve diğer küçük cihazların 2024'ün sonuna kadar bir USB-C şarj portu ile donatılması şartını getiren yasayı onayladı.

Tek tip kablo adımının e-atıkları azaltması ve tüketiciler için erişilebilirliği kolaylaştırması amaçlanıyor.

iPhone şu anda USB-C kullanmayan en yaygın akıllı telefon.

Apple'ın yalnızca AB içinde satılan telefonlara USB-C bağlantı noktası ekleyip dünyanın geri kalanındaki ürünlerde değişiklik yapıp yapmayacağı yönündeki soruyuysa Joswiak yanıtlamayı reddetti.