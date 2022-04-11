AB, Gürcistan ve Moldova'nın üyelik sürecini başlattı

Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Oliver Varhelyi, Ukrayna’nın ardından Moldova ve Gürcistan’ın da Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Varhelyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Lüksemburg'da Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili'ye AB üyeliği başvurusu için gerekli AB’ye giriş anketini verdiğini duyurdu.

Oliver, “İlk adım. Çok hızlı gitmeye hazırız. Bu yüzden ne kadar hızlı doldurursanız, Avrupa Konseyi'ne o kadar hızlı görüş sunabileceğiz” dedi.