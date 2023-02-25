AB göçmenleri engellemek için Kuzey Makedonya'ya sınır muhafızları yolluyor

Avrupa Birliği, Kuzey Makedonya ile AB sınır muhafızlarının Nisan ayından itibaren ülke genelinde faaliyet göstermesine izin veren bir anlaşmaya onay verdi. Bu adım Avrupa Konseyi'nden göç konusunda daha sert önlemler alınması yönündeki çağrıların ardından geldi.

Avrupa Konseyi'ndan yapılan açıklamada "Konsey bugün, Kuzey Makedonya ile Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) tarafından yürütülen operasyonel faaliyetlere ilişkin bir anlaşmaya son yeşil ışığını yaktı. Anlaşma, Kuzey Makedonya'da ortak operasyonların düzenlenmesine ve Frontex sınır yönetim ekiplerinin bölgede konuşlandırılmasına izin verecek." denildi.

AB'nin Moldova ile benzer bir anlaşması var. AB, Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan ile mevcut anlaşmaları yeniden müzakere etmeye ve Bosna-Hersek, Moritanya ve Senegal ile müzakereleri başlatmaya çalışıyor.