AB gaz rezervleri yüzde 80'in altına düştü

Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre, Avrupa'nın yer altı depolama tesislerindeki (UGS) gaz rezervi miktarı yüzde 80'in altına düştü.

21 Ocak sabahı sona eren 20 Ocak'taki gaz günü itibarıyla Avrupa UGS'sinde toplam 86,5 milyar metreküp gaz bulunurken doluluk oranı yüzde 79,49 oldu. Bu önceki güne göre 0,59 puan daha düşük.

Ancak UGS'deki gaz rezervleri, doluluk oranının yüzde 50'nin altında olduğu geçen yıla kıyasla yüksek olmaya devam ediyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Salı günü yaptığı açıklamada, AB'nin iç talebi azaltarak ve ABD'den gelen sıvılaştırılmış doğalgaz arzını artırarak Rusya'nın tedarik ettiği boru hattı gazının yüzde 80'ini ikâme etmeyi başardığını söylemişti.