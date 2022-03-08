AB: Doğalgazda Rusya bağımlılığını sene sonuna kadar 3'te 2 azaltmayı hedefliyoruz

Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakat (Green Deal) Başkanı Frans Timmermans, Avrupa Komisyonu'nun Rusya'ya yaptırım uygulama kararı vermesi durumunda Avrupa'nın doğalgazda Rusya'ya olan bağımlılığının büyük bölümünü sene sonuna kadar sonlandırabileceğini iddia etti.

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Timmermans "AB, birkaç yıl içerisinde Rusya'dan doğalgaz bağımlılığını aşabilir. Bu, kolay bir şey değil ama mümkün" dedi.

Politico dergisine de açıklama yapan Timmermans, parlamentoya yenilenebilir enerji, biyoyakıt ve hidrojen üretimini hızlandırma paketi önereceğini aktardı. Timmermans, "Enerji piyasalarının yakın gelecekte daralacağını düşünürsek, kendi enerji kaynağını yaratmak stratejik olarak en akıllıca ve acil tercih olacaktır" dedi.

AB'nin yeni enerji kaynakları için Mısır, Katar, Avustralya ve ABD'yle görüştüğünü hatırlatan Timmermans, Rusya'ya olan bağımlılığı bitirmenin başka bir çözümünse "enerji tüketimini kısma, doğalgaz stoğunu artırma" olduğunu ifade etti.

Timmermans'ın görüşüne göre, Avrupa'nın doğalgazda Rusya'ya olan bağımlılığı bu sene sonuna kadar 3'te 2 oranında bitebilir.

Uluslararası Enerji Kurumu'nun verilerine göre, AB'nin tükettiği doğalgazın yüzde 40'ı Rusya'dan ithal ediliyor.