AB dışişleri bakanları toplanıyor: Rusya'ya karşı 6. yaptırım paketi görüşülecek

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, yarın Lüksemburg’da Rusya’ya yönelik 6. yaptırım paketini masaya yatıracak. Son olarak 5. yaptırım paketinde kömür ithalatına yasak getiren AB’nin Rusya’dan petrol alımını sonlandırması önerisi, toplantının en önemli gündem maddesini oluşturuyor.

Euronews'ün haberine göre bu önerinin üye ülkeleri ikiye böldüğü ve bu konuda hâlâ bir mutabakat sağlanamadığı bildirildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya’dan petrol ithalatını yasaklanmasının tartışılacağını belirtmesine rağmen, AB içinde birçok ülkenin Rus petrolüne bağımlı olduğunu belirten AB diplomatlarına göre, bu konuda ortak bir tutum sergilenmesi şu aşamada kolay gözükmüyor.

Almanya, İtalya, Avusturya ve Macaristan’ın Rus petrolüne olan bağımlılığını hatırlatan bir AB diplomatı, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Kabul edilmeyeceğini bile bile resmen bir öneriyi masaya sunamayız” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada "Ukrayna'nın bekleyecek zamanının kalmadığını" söylemiş ve Batı'dan Rusya'nın petrol ihracatına ambargo koymasını istemişti.

AB ülkelerinin işgalin başlamasından bu yana Rusya’dan 27 milyar dolar değerinde petrol ve doğalgaz satın aldığı tahmin ediliyor.

Bu arada AB’nin Kiev’e silah satın alabilmesi için ilave 500 milyon avro tutarında bir mali yardımın yarınki toplantıda onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel’in desteğini göstermek amacıyla önceki gün Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmüştü.

AB, Rusya’ya yaptırımlarla ilgili 5. paketi cuma günü onaylamıştı.