AB dış politika sorumlusu Josep Borrell cephedeki Ukrayna askerlerini ziyaret etti

Avrupa Birliği'nin (AB) Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugün Ukrayna'nın Luhansk ve Donetsk'teki azınlıklara karşı yürüttüğü savaşa desteğini göstermek için cephedeki askerleri ziyaret etti.

Çatışma bölgesini ziyaret eden Borrell, 2014'te savaşın patlak vermesinden bu yana bölgeye giden ilk AB Yüksek Temsilcisi oldu.

Borrell Ukrayna askerlerine yaptığı "moral ziyareti"nden sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Sınırlardaki çatışma derinleşmenin eşiğinde ve bir bütün olarak Avrupa güvenliğine ilişkin gerginlikler artıyor" dedi. Borrell, AB'nin "Ukrayna'ya yönelik herhangi bir askeri saldırının büyük sonuçları ve ağır bedelleri olacağı konusunda kararlı bir duruşu ve güçlü bir kararlılığı" olduğunu ekledi.

Söz konusu cephe ziyareti 10 Ocak'ta Cenevre'de yapılacak ABD-Rusya görüşmeleri ve 12 Ocak'ta NATO-Rusya görüşmeleri öncesinde geldi.

Ukrayna Luhansk ve Donetsk'in bulunduğu Donbass'ta yasaklı silahlar kullanmakla sürekli gündeme geliyor. Kiev geçtiğimiz aylarda bölgedeki sivil yerleşimlere karşı 82 mm kalibreli havan topları kullanmıştı. Söz konusu silah Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan silahlar arasındaydı.