AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Ukrayna'ya savaş uçağı verebiliriz

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'ya savaş uçağı temin edeceklerini söyledi.

AB'nin ilk kez üçüncü bir ülkeye silah vereceğini Borrell, "Rus Nükleer Güçleri'nin yüksek alarm seviyesini getirildiğini belirtmek gerekiyor. Putin'in savaşı yalnızca Ukrayna'ya yönelik değil. Ukrayna ordusunu desteklemek zorundayız, Çünkü eşi benzeri görülmemiş bir dönemden geçiyoruz. Bu burada bitmeyecek. Tarihimizde ilk kez Avrupa Birliği üçüncü bir ülkeye silah verecek" ifadelerini kullandı.