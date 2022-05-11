AB: Çocuk istismarı materyallerinin küresel merkezi Avrupa

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, internet üzerinden yapılan çocuk istismarını engellemek için bir tasarı hazırladıklarını, tasarıyla birlikte internet hizmet sağlayıcılarının ilgili materyalleri taramasını, tespit etmesini ve kolluk kuvvetlerine bildirmesinin zorunlu kılınacağını açıkladı.

AB Komisyonu'nun tasarısına göre ilk başta çocukların cinsel istismarını önlemek ve karşı koymak için bir AB merkezi kurulacak. AB Çocuk Cinsel İstismarı Merkezi'nin çocukların cinsel istismarının tespit edilmesini sağlamak için bir veri tabanı oluşturacağı, olası çevrimiçi çocuk istismarı raporlarını toplayıp, değerlendirdikten sonra Europol'e ve ülkelerin kolluk kuvvetlerine ileteceği belirtildi.

AB Çocuk Cinsel İstismarı Merkezi, AB üyesi devletlerin uygulamalarına destek verecek. Cinsel istismar suçlarının küresel yapısı göz önüne alınarak, AB dışındaki yapılarla da işbirliği yapılacağı ifade edildi.

Yüzde 60'ından fazlası Avrupa'da depolanıyor

AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, yalnızca 2021'de dünya çapında 85 milyon çocuk cinsel istismarının bildirildiği, bunun bir önceki yıla göre yüzde 64'lük artışa denk geldiği belirtildi. Raporda, dünya çapında çocuklara yönelik cinsel istismar materyallerinin yüzde 60'ından fazlasının AB sunucularında barındırıldığı söylendi.

İnternet üzerinden çocuk istismarı vakalarının, 1998'te 3 bin, 2008'de 100 bin, 2014'te 1 milyona ulaştığı belirtilirken, 2020'de bu sayının 21,7 milyona ulaştığı açıklandı. Ayrıca yapılan çalışmada, 2020 yılında 65 milyonun üzerinde çocuk istismarı materyali barındıran görsel ve videonun bulunduğu açıklandı.

'Avrupa çoğunun küresel merkezi'

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas AB Komisyonu'nun hazırladığı yeni tasarıyla ilgili, "Ne yazık ki Avrupa çocuk cinsel istismarı materyallerinin çoğunun küresel merkezi. Önerdiğimiz kurallar, hizmet sağlayıcılarının yasa dışı çocuk cinsel istismarı içeriğini tespit etmesi ve kaldırması için açık, hedefe yönelik ve orantılı yükümlülükler belirliyor" dedi.

Schinas sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Çevrimiçi çocuk cinsel istismarını önlemek ve bunlarla mücadele etmek için yeni AB mevzuatı öneriyoruz. Kurallarımız, hizmet sağlayıcılar için açık, hedefe yönelik, orantılı yükümlülükler içermekte. Avrupa'yı çocuklarımızın büyüyüp gelişebileceği güvenli bir sığınak yapmak için kaybedecek zaman yok" dedi.

Tasarıya eleştiri: Kullanıcılar gözetlenecek

AB Komisyonu'nun çocuk istismarını engelleme tasarısına gelen en büyük eleştiriyse, tasarının şirketlerin internet kullanıcıları gözetlemesine olanak sağlaması. Tasarı Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nde tartışılacak.