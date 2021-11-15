AB Belarus'a yaptırımların kapsamını genişletme kararı aldı

Avrupa Konseyi Belarus'a yönelik AB yaptırımlarının kapsamını genişletme kararı aldı.

Yapılan açıklamada Belarus'un Polonya sınırındaki göçmen krizi nedeniyle Lukaşenko hükümeti suçlanarak yaptırımların kapsamının "Belarus rejiminin insanları siyasi amaçlarla araçsallaştırması"na yanıt olarak genişletildiği kaydedildi.

Kararla AB, sınırlarına "yasadışı geçişi kolaylaştıran" faaliyetleri organize ettiğini ya da katkıda bulunduğunu ileri sürdüğü Belarus yönetiminden kişi ve kurumları yaptırımlarla hedef alacak.

RT Fransa ekibine Polonya'da gözaltı

Öte yandan bugün Russia Today'in Fransa ekibinden iki gazeteci Polonya polisi tarafından sınıra yakın bir köyde çekim yapmak isterken gözaltına alındı. Polonya polisi bölgede olağanüstü hal ilan edildiğini ve gazetecilerin bu nedenle çekim yapmasına izin verilmediği açıklamasını yaptı. RT Fransa gazetecilerin gözaltına alınmasıyla ilgili Varşova'daki Fransa Büyükelçiliği ile temasa geçtiklerini duyurdu.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko da bugün bir açıklama yaparak AB ülkelerinde gidebilmek için Belarus-Polonya sınırında bekleyen göçmenleri ülkelerine geri gönderme konusunda çalışma yürüttüklerini ancak göçmenlerin ülkelerine dönmek istemediklerini söyledi.

'İsterlerse Münih'e götürebiliriz'

Göçmenlerin geri dönerlerse hayatlarının riske gireceğinden korktuklarını belirten Lukaşenko, Almanya'nın Münih kenti yöneticilerinin göçmenleri kabul edebileceğini duyurmasına ilişkinse "Polonyalılar insani koridor açılmasına izin vermeyip geçişi engellerlerse göçmenleri, (Belarus'un devlet havayolu şirketi) Belavia ile Münih'e götürebiliriz" dedi.

Sınırlarında çatışma istemediklerini söyleyen Lukaşenko "Bu çatışmaya ihtiyacı olan taraf Polonya. İç meseleleri ve AB ile problemleri haddinden fazla" ifadesini kullandı.

Belarus Devlet Başkanı, göçmen krizi nedeniyle kendisiyle birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de suçlayan AB'nin amacının gerilimi tırmandırmak olduğunu savundu.