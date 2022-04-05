AB, 19 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Rusya ordusunun Ukrayna'nın Buça kentinde sivilleri öldürdüğüne dair iddiaların ardından Avrupa Birliği (AB), 19 Rus diplomatı "diplomatik statülerine aykırı faaliyetlerde bulundukları" gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan ederek, Rus diplomatlardan Belçika'dan ayrılmalarını istedi.

AB tarafından yapılan açıklamada, "Yüksek Temsilci Josep Borrell'in kararına dayanarak, Rusya’nın Brüksel'deki AB Daimi Misyonu'nun 19 üyesi diplomatik statülerine aykırı faaliyetlerde bulundukları için istenmeyen kişi olarak ilan edildi" denildi. AB’nin Rus diplomatlar hakkında aldığı kararın, Rusya’nın kontrolündeki Ukrayna şehirlerindeki sivil ölümlerine tepki amaçlı alındığı ifade edildi.