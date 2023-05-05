AA’dan 14 Mayıs açıklaması: Verdiğimiz hizmette aksaklık görürlerse savcılığa şikayet etsinler

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde veri akışını durduran Anadolu Ajansı’nın (AA) Genel Müdürü Serdar Karagöz ve Yardımcısı Yahya Bostan, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Eğer verdiğimiz hizmette en küçük bir aksaklık görülürse, hizmet alanlar bizi savcılığa şikayet etsin” diyen AA yöneticileri, “Bu kez veri akışı yine duracak mı?” sorusuna da, “Seçim gecesi elde edilecek tüm verilerin müşterileriyle kesintisiz paylaşılacak” yanıtını verdi.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün aktardığına göre, Genel Müdür Serdar Karagöz şöyle devam etti:

“AA'nın seçim verisi toplama sistemi iki ana kaynağa dayanacak. Birinci kaynak: 14 Mayıs Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde editoryal ve idari çalışanlar ile serbest habercilerden oluşan 2 bin 500 kişilik AA ekibi sahada görev yapacak.

İkinci kaynak: Araştırma şirketi çalışanları. (Anlaşma gereği bu şirketin ismi açıklanmıyor.) Türkiye genelindeki tüm sandıklardan seçim verilerini toplayabilmek için bir araştırma şirketi ile iş birliği yapacağız. Araştırma şirketi, AA çalışanlarının ulaşmadığı sandık sonuç verilerini toplayarak AA sistemine yükleyecek.

AA çalışanları 191 bin sandığın yaklaşık 50 binine doğrudan ulaşacak. Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerdeki sandıkların önemli bir bölümünün verileri AA çalışanları tarafından toplanacak. AA ekipleri, sandık sonuç verilerini toplarken AA yazılımcılarının ürünü olan özel mobil uygulamayı ve yazılımı kullanacak.”

Anadolu Ajansı Amazon'la iş birliği yapacak

Öztürk’ün aktardığına göre, özel bir yazılım hazırlayan AA, seçim verisi toplama işleminde Amazon'la işbirliği yapacak. Sandık sonuç tutanaklarının fotoğraflarında yer alan veriler Amazon'un OCR (Optik Karakter Tanıma) teknolojisi ile otomatik olarak taranarak dijital ortama aktarılacak.

Genel Müdür Yardımcısı Yahya Bostan, sistemin nasıl işleyeceğini aşama aşama şöyle anlattı:

“Sandık sonuç verilerinin toplanmasından sorumlu olan görevliler, cep telefonlarına indirdikleri mobil uygulama üzerinden hangi sandıklarda görevli olacaklarını görecek. Bu görevlendirme, çalışanların kayıtlı adreslerine göre yapıldı. Her bir görevli, kayıtlı adresine en fazla 3 kilometre uzaklıkta olan sandıklarda görev yapacak. Bir görevli en az 10, en çok ise 40 sandığın sonucunu sandık sonuç tutanağının fotoğrafını çekmek suretiyle sisteme aktaracak. Bu çerçevede AA çalışanları yaklaşık 50 bin sandığın verisine doğrudan ulaşabilecek.

Görevlilerin sandık başından gönderdiği veriler, OCR sistemiyle okunduktan sonra Ankara'daki Genel Müdürlük binasındaki 300 veri kontrol sorumlusu tarafından titizlikle kontrol edilecek. Bu sorumlular, sandık sonuç tutanağı fotoğrafı ile sistemdeki sonuçları karşılaştıracak. Verilerde herhangi bir hata olması durumunda düzeltme işlemini yapacak ve verilere son onayı verecek.”