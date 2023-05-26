AA: New York'taki Türkevi'ne saldırının zanlısı yakalandı

New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'ne saldırı düzenleyen zanlının ABD polisinin operasyonu sonucu yakalandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) edindiği bilgiye göre, Türk makamları, gelen bir ihbar üzerine başlattığı inceleme sonucu zanlının kimliğini belirlemişti.

Zanlının, geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de "yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma" nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğu tespit edilmiş, Türk makamları, bilgileri, New York Polis Teşkilatına iletmişti.

New York polisi, bunun ardından soruşturmayı hızlandırarak 23 Mayıs'ta şüphelinin kaldığı evsizler barınağına baskın düzenlemiş, zanlının burada bulunamadığı bildirilmişti.