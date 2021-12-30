AA muhabiri işten atıldı: 'AKP'li başkanın kardeşinin vurulmasını haberleştirdiğim için'

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yerel bir gazete çıkaran Halim Öztoprak, Anadolu Ajansı'ndaki (AA) işine son verilmesine ilişkin dikkat çeken bir beyan verdi.

Öztoprak, AKP Yumurtalık İlçe Başkanı Soner Oğuzsoylu'nun kardeşi Gölovası Mahalle Muhtarı azası Kemal Oğuzsoylu'nun, Gölovası Mahalle Muhtarı Metin Göregen tarafından vurulması olayını 17 Eylül’de haberleştirdiği ve haberi servis ettiği gerekçesiyle ajanstan atıldığını söyledi.

ANKA'nın haberine göre Öztoprak, şunları söyledi:

"AK Parti Yumurtalık İlçe Başkanı Soner Oğuzsoylu'nun kardeşi Gölovası Mahalle Muhtarı azası Kemal Oğuzsoylu'nun, Gölovası Mahalle Muhtarı Metin Göregen tarafından sahilde bir lokantada tabancayla vurulması olayını haberleştirdim.

Haberi de yaklaşık 3 yıl görev yaptığım Anadolu Ajansı Bölge Müdürlüğü'ne servis ettim. Ancak bu haberin yayınlanmasından sonra Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürlüğü'ne şikayet edildim.

Bu şikayetten sonra da Anadolu Ajansı muhabirliği görevime son verildi. Gazeteciler doğruları yazdığı için işinden edilmemeli. Pandemi sürecinden gazeteciler de olumsuz etkilendi.

Belediyeler tasarruf genelgesi dahilinde gazetelere abone olmamakta. Böyle bir dönemde doğru haber yazdığı halde Anadolu Ajansı'nın yurt muhabirini kovması üzücü."