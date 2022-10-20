AA, CHP'li Özgür Özel'in konuşmasını aktarırken sansür iddiasına yer vermedi

Anadolu Ajansı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı aktarırken söylediği, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin Anadolu Ajansı tarafından sansürlendiği" iddialarına yer vermedi.

Özgür Özel, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, "10 çocuk yapan PKK'lılar kimdir? Cumhurbaşkanı bunu açıklasın. İçişleri Bakanlığı'nın kayıtlarında PKK'lıların çocukları yoksa kime PKK'lı diyor, kime terörist diyor? Bir ülkede yaşayan insanları kimliklerinden dolayı terörist ilan etmek büyük bir hadsizliktir. Bunu kınıyoruz. Bu cümlelerin alelacele Anadolu Ajansı'nın metinlerinden ayıklanıyor olması, birisinin şuursuzluğunu birilerinin örtmeye çalışması çabasıdır. Sansür değil, utanç ve özür gerektirir. Buna davet ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel'in, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini ayıklamakla suçladığı Anadolu Ajansı, Meclis'teki konuşmalarla ilgili geçtiği haberde Özgür Özel'in bu iddiasını da sansürledi.