A101 ve BİM'in kurucusu Cüneyd Zapsu konuştu: 'Bana yalvarıyorlardı'

A101 ve BİM perakende market zincirlerinin kurucusu ve eski ortağı Cuneyd Zapsu, Youtube kanalında bir video yayınladı.

A101 ve BİM'le ilişkisine dair konuşan Zapsu, iki yerle de uzun zaman önce ilişiğinin kesildiğini söyledi, zamanında market kurulmasını talep eden yurttaşlara ilişkin ise "bana yalvarıyorlardı" ifadesini kullandı.

Videoda Cüneyd Zapsu, şu ifadeleri kullandı:

“Ya da daha da enterasan popüler olan BİM ve A101 konusu. Şu an konuşuyorken bile kim bilir ne yazıyorlar o konuda. Cüneyd Zapsu bilmem ne A101 bilmem ne. Ben siyasete girdiğimde, yani AK Parti kurulduğunda 2001'de, BİM hisselerini satmışım, yönetiminde yokum, hiçbir alakam yok, 2001 kaç sene oluyor, 22 sene oluyor neredeyse. Tabii ki kuruluşunu abim yaptı. Tabii ki 2006 yılında kadar yönetim kurulu başkanıydı. Mesulü oydu. Ama onun bile 17 senedir hiçbir alakası yok. A101'de yanlış hatırlamıyorsam, ağabeyim 11 sene olmuştur, devrettiği aileye. Başka bir şey söyleyeceğim, bu şirketler şeytan işi mi, bu şirketler felaket kötü şirketler, ucuza alıp, pahalıya kalitesiz mal mı satıyorlar halkımıza, onu da anlamış değilim. Çünkü eskiden benim olduğum zamanlar tam tersi bana yalvarıyorlardı, bizim köyümüze de BİM kuralım diye. Her yerden yüzde 30-40 ucuzdu. Bugün çok daha farklı olduğunu sanmıyorum ama dediğim gibi onların avukatlığını yapacak halim yok."

Cüneyd Zapsu, 2 hafta önce "Herkes işsizlikten şikayet ediyor. Ben adam almak istediğimde adam bulamıyorum. Gençlerimiz hem ilgilenmiyor hem okumak istemiyor. Her şeyi istiyorlar. Doğru dürüst çalışan bulmak çok zor artık" sözleriyle gündeme gelmişti.