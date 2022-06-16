980 bin TL'lik elektrik faturasına isyan eden çiftçilere polis müdahalesi

Elazığ'da çiftçiler yüksek elektrik faturalarına ve mazot fiyatlarına her gün zam yapılmasıyla birlikte, ekili alanların sulanmasında yaşanan zorluklara karşı Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü'ne giderek eylem yapmak istedi.

Halk TV'den Ferit Demir'in haberine göre, Elazığ merkeze bağlı Muratcık, Fatmalı, Pirinççi, Koruk, Dambüyük, Dallıca köylerinde geçimini çiftçilikle sağlayan yurttaşlar, DSİ'nin Keban Baraj Gölü'nde sağladığı sulama suyuna bir haftalık elektrik kullanım bedeli olarak 980 bin TL para istemesine tepki gösterdi.

Çiftçilerin traktörle DSİ Bölge Müdürlüğü'ne gitmesine izin verilmedi

DSİ’nin böyle bir uygulamasının olmadığını, daha önceki yılar elektrik ücretinin dörtte birlik kısmının köylüden tahsil edildiğini ama artık tamamının köylüden tahsil edildiğini söyleyen köylüler, yaklaşık 40 traktörle DSİ Bölge Müdürlüğü binasına gitmek istedi. Güvenlik güçleri çiftçilere engel olarak traktörlerle gidişlerine izin vermedi. Uzun süren tartışma sonrası köylüleri temsilen bir heyet oluşturularak heyetin Vali Yardımcısı ve DSİ Bölge Müdürü ile görüşmek üzere Elâzığ il merkezine gitmelerine izin verildi.

'DSİ suyumuzu kesti'

Köylüler adına açıklama yapan Serkan Aytaç "Köylüler sene başında şeker fabrikasına borçlanarak tohum ve gübre aldı ve bölgedeki 6 köyün şeker fabrikasına toplam 14,5 milyon TL avans borcu var. DSİ elektrik faturasını bize ödetmek istiyor ve şu an suyumuzu kesmiş durumda" dedi.

'DSİ daha önce elektrik faturasının yüzde 10’luk kısmını isterken artık tamamını istiyor'

Aytaç, "DSİ bir haftalık sulama suyu ücreti olan 980 bin TL’yi bizden tahsil etmek istiyor ve sulama suyunu kesti. Şu an sulama suyu verilmiyor. Ürünler kurumak üzere. DSİ geçen yıla kadar tarıma destek olmak için sulama suyunun elektrik faturasının yüzde 10’luk kısmını köylülerden istiyordu, bugün ise paranın tamamını köylülerden istiyor. Üstelik bu elektrik faturaları sanayi üretiminde kullanılan yüksek fiyat ile hesaplanıyor" diye konuştu.

'Her şey ipotekli, her yere borçluyuz, traktör de gitti ne olacak?'

Köylünün şeker fabrikasına olan 14,5 milyon TL borcu dışında piyasaya da 7-8 milyon TL olduğunu söyleyen Aytaç, "Dünyanın her yerinde çiftçiye sulama suyu ücretsiz dağıtılır ama bizde 1 haftada neredeyse 1 milyon elektrik borcu geldi. Sizlerin şu gördüğü bütün traktörlerin hepsi ipotekli. Bu traktörlerin hepsi bankaya borçlanarak alınmış. Hepsinin ruhsatlarını getireyim inceleyin. Hepsi Ziraat Bankası'nda ipotekli. Bugün bunun parası ödenmedi. Yarın şeker fabrikası sana icra koydu. Traktör de gitti ne olacak? Mazot da öyle... Bugün traktörlerimizi çıkartamadık. Bir köyde sadece 300 traktör var. Mazotun litresi 30 lira. Adamın gözü kesmiyor ki buraya gelsin, tarlaya gelsin. Bugün traktörlerimize koyduğumuz mazotu çoğumuz veresiye doldurduk ve buraya geldik” diyerek duruma tepki gösterdi.

Bölgeye gelen CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran da, çiftçilerin haklı gerekçelerle eylem yaptığını belirterek, destek açıklaması yaptı.