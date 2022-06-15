Elazığ'da çiftçiler yüksek elektrik faturası bedelleri için eylem yaptı

Elazığ’da Devlet Su İşleri, önceki aylarda çiftçilere yazı göndererek, tarımsal sulamada kullanılan elektriğin bedelinin kamu tarafından karşılanması uygulamasından vazgeçildiğini bildirdi. Pancar ekiminde sulama için kullanılan elektrik bedeli için “tarımsal elektrik tüketim tarifesi” yerine “sanayi tüketim tarifesinin” uygulandığını belirten çiftçiler, yüksek elektrik faturaları sebebiyle traktörleri ile yollara çıkarak eylem yaptı.

Yaklaşık 50 çiftçi traktörleriyle birlikte Elazığ DSİ 9. Bölge Müdürlüğü’nün önünde bir açıklama yapmak istedi. Ancak çiftçiler, şehir girişinde polis ve jandarma tarafından engellendi. Engellenen çiftçiler daha sonra Elazığ İl Özel İdaresi’ne giderek, Elazığ Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu ile görüştü.

'Dışarıdan buğdayı 7 buçuk liraya getiriyorsun, Türk çiftçisine 7 buçuk lirayı reva görmüyorsun'

Çiftçilerin eylemine CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran da katıldı. Bir çiftçi Duran’a, “Geçen sene çapayı yapan arkadaşların yevmiyesi 60 lira, bu sene 200 lira, bunların hepsi maliyet. Bu iş yürümez. Devletten destek bekliyoruz. Bugün devlet çiftçinin arkasında durmuyorsa...” diye konuştu

Bir başka çiftçi ise “Tarımsal sulamadan geleceğine, sanayi bazından geliyor. Biz orada sanayi yapmıyoruz. Muhtarlarımız başvurdu. Biz orada fabrika işletmiyoruz. Faturada, ‘Sanayi elektriği’ olarak geçiyor. Hiçbir çözüm alamadık. Bugün bırakmasalar, yarın gideceğiz. Ne yapabilirler. Bu bizim yasal hakkımız” dedi.

Çiftçi Haki Küçük, “Nereden bakarsan bak, 3-4 kat arttı mazot. Geçen yıl biz mazotu 6 buçuk – 7’ye (6 buçuk 7 liraya) alıyorduk. Bu sene 30’a (30 liraya) alıyoruz. Geçen sene 80 lira torbasına, aldığımız gübre; bu yıl 750-800 (lira) belki daha fazla olacak. Çiftçi nasıl kalkınacak? Traktörünü, tarlasını satacak. Dışarıdan buğdayı 7 buçuk liraya getiriyorsun, Türk çiftçisine 7 buçuk lirayı reva görmüyorsun. Böyle bir politika olur mu?” dedi.

'İki sıkıntı var: yüksek faturalar ve tarife'

Çiftçilerle konuşan Coşkun Çağlar Duran, “Ülkemizde çiftçiye, köylüye verilen desteklerin sadece rakamlar üzerinde kaldığı, sözler üzerinde kaldığı, taahhütler üzerinde kaldığı açık. Az önceki görüştüğümüz çiftçilerin ortak derdi, sadece pancar üretimi için olan kısımda dahi gerek maliyetlerin artışı; bunun içinde mazot, gerek işçi parası artışlardan dolayı çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Ama asıl güncel en büyük sıkıntı elektrikle alakalı, enerji ile alakalı. İki sıkıntı var, bir faturaların yüksek gelmesi, ikincisi enerjinin köylüye-çiftçiye tarımsal olarak değil de sanayi olarak verilmesi. Buradaki rakamın bile yüksek olduğunu dillendirdi çiftçilerimiz. Haklı bir gerekçe, haklı bir isyan, haklı bir talep. Bundan birkaç ay önce 'ülkede bir karış toprak bırakmayın, ekin' diyenler bugün aynı desteği göstermiyorlar" dedi.

'Denizde yatlarıyla gezen insanlara verilen indirimler, çiftçiye de sağlanmalı'

Duran, çiftçilerin mağdur olduğunu, maliyetlerin arttığını belirterek, "Mazotundan, aracından, işçisinden, hayat şartlarından dolayı mağdurlar. Bir an önce yetkililerin bu duruma el atması gerekiyor. Denizde yatlarıyla gezen insanlara verilen indirimlerin, mazot üzerinden çiftçilere sağlanması; diğer konularda gösterilen desteklerin gerçek ve bugünkü reel olması gereken fiyatlara getirilmesi gerekmektedir. Verilen destekler mevcut ekonomik durumda çok komik rakamlardır. Düne kadar büyük rakam olarak görülen destekler, bugün artık bir sigara, bir filtre parası veya bir zeytinyağı parası olmuş. Artık bu rakamların güncellenmesi, çiftçiye gerekli desteğin verilmesi gerekiyor. Siz çiftçiye gerekli desteği vermezseniz; yurt dışında yerler alıp da değişik ülkelerde araziler alıp da ekim yapacağınızı söylemek çok da gerçekçi değil" diye konuştu.

Çiftçilere GES sözü: En erken vakit kasım

Elazığ’da eylemleri güvenlik güçleri tarafından engellenen çiftçilerin bir kısmı, daha sonra Elâzığ İl Özel İdare’de Vali Yardımcısı ile görüştüler. Çiftçi Serkan Aykaç, Valilikle görüşmesi sonucu GES yapılacağı sözünü aldıklarını söyledi. Aykaç, “GES yapılacak ondan sonra buraya destek verilecek dediler ki en erken tarihte yapılacaklar. 'Ben bunu en erken vakitte yapacağım’ dedi, Valilik. Bana kalırsa en erken vakit kasımdan önce olmaz” dedi. (ANKA)