95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

95. Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi. Törenin sunuculuğunu komedyen Jimmy Kimmel üstlendi.
En İyi Film ödülü "Everything Everywhere All At Once"a gitti. Film toplam 7 ödül aldı.
Katılımcıların törene gelişlerinde üzerinde yürüdükleri geleneksel kırmızı halı yerine, bu yıl bej rengi halının kullanılması dikkat çekti.
95. Oscar Ödüllerinin kazananları şunlar oldu:
- En İyi Film: "Everything Everywhere All At Once"
- En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All At Once"
- En İyi Erkek Oyuncu: Brendan Fraser, "The Whale"
- En İyi Yönetmen: Daniel Kwan ve Daniel Scheinert, "Everything Everywhere All At Once"
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jamie Lee Curtis, "Everything Everywhere All At Once"
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan, "Everything Everywhere All At Once"
- En İyi Uluslararası Film: "All Quite On The Western Front" (Almanya)
- En İyi Özgün Senaryo: "Everything Everywhere All At Once"
- En İyi Uyarlama Senaryo: "Women Talking"
- En İyi Belgesel: "Navalny"
- En İyi Kısa Belgesel: "The Elephant Whisperers"
- En İyi Animasyon Filmi: "Pinocchio"
- En İyi Sinematografi: James Friend, "All Quite On The Western Front"
- En İyi Görsel Efekt: "Avatar: The Way of Water"
- En İyi Film Kurgusu: "Everything Everywhere All At Once"
- En İyi Film Müziği: "All Quite On The Western Front"
- En İyi Özgün Şarkı: RRR, "Naatu Naatu"
- En İyi Ses Kurgusu: "Top Gun: Maverick"
- En İyi Yapım Tasarımı: "All Quite On The Western Front""
- En İyi Kısa Film: "An Irish Goodbye"
- En İyi Kısa Animasyon: "The Boy, The Mole, The Fox and The Horse"
- En İyi Kostüm Tasarımı: "Black Panda: Wakanda Forever"
- En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: "The Whale"