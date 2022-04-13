91 HDP'li hakkında verilen gözaltı kararı İzmir'de protesto edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kobani soruşturması kapsamında aralarında HDP'li eski belediye başkanvekilleri, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve partililerin olduğu 91 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi bugün İzmir'de protesto edildi.

HDP İzmir İl Başkanlığı'nın çağrısıyla Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan HDP'liler, "HDP halktır, halk burada", "Direne direne kazanacağız" sloganları atıp "Siyasi soykırımlara, baskılara teslim olmayacağız" pankartı açtı.

"Kobani kumpası sökmedi, sökmeyecek" "Halkın iradesi teslim alınamaz" yazılı dövizler taşıyan HDP'liler, gözaltındaki kişilerin serbest bırakılması için oturma eylemi yaptı.

Basın açıklamasını HDP İzmir İl Eş Başkanı Vedat Çınar Altan okudu.

Gözaltılar serbest bırakılsın çağrısı

Açıklamada şöyle denildi:

"30 Ekim 2014 MGK kararı ile yürürlüğe konulan partimize yönelik çöktürme planı, 4 Kasım 2016 tarihinde OHAL yasalarının arkasına saklanarak yapılan siyasi darbe ile bir üst aşamaya taşınmıştır. Önceki dönem Eş Genel Başkanlarımız Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş başta olmak üzere onlarca milletvekillerimizin tutuklanmasıyla başlayan darbe kapsamında bugüne kadar yüzlerce seçilmişimiz tutuklandı. Halk iradesi gasp, belediyeler işgal edildi, meclis iradesi hiçe sayıldı. Anayasal rejim tümüyle askıya alınarak ülkeye tek partinin kutuplaştırıcı, dışlayıcı, savaşçı anlayışı dayatıldı, dayatılıyor.

Altı yıldır aralıksız devam eden bu darbe pratiği, partimiz ve partimize oy veren milyonların iradesi üzerinden demokratik siyaset alanını hedef almıştır. Bugün rehin olan sadece seçilmişlerimiz değil halk iradesinin kendisidir. Türkiye’nin kangren haline gelmiş işsizlik, yoksulluk, açlık, hayat pahalılığı ve her alanda açığa çıkan kriz halini yönetemeyen siyasal iktidar, kendi çıkış yolunu partimize saldırmakta aradığını bir kez daha göstermiştir. Gözaltında tutulan mücadele arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını bir kez daha yineliyoruz."

'Başlattıkları dava bir çöptür'

Eyleme katılan HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay da AKP hükümetini eleştirdi. Kemalbay, şunları söyledi:

"HDP'ye yapılan her saldırı, aslında demokratik siyasete, halkların iradesine yapılan saldırıdır. Siyasi iktidar çökmek, yıkılmak üzeredir. 2015'ten bu yana fiilen yok olmuş siyaset, AKP-MHP faşizmi ile ayakta kalmaya çalışıyor. Polis zulmü ile hapishanelerle iktidarlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Türkiye'de açlık, sefalet, yoksulluk almış başını gidiyor. Bir halkı baskı altında tutmak istiyorsanız siyasi temsilcilerini tasfiye etmeye çalışırsınız. İşte tek adam rejimi, Erdoğan rejimi bunu yapmaya çalışıyor. Kobani kumpas davası diye başlattıkları dava bir çöptür.

Bizi kriminalize etmeye çalışanların her gün fotoğrafları kokain tüccarlarıyla, kriminal suç işleyen kişilerle çıkıyor. Kim mafya-çete işleriyle uğraşıyorsa gidin bakın, bu devleti yönetenlerle birlikte fotoğrafları var. Bizi suçlamaya çalışanlar delil bulamıyor. Sahte tanıklar ve ifadelerle bizi içeride tutmaya çalışıyorlar. Kobani kumpas davasında gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. 8 Mart'tan Newroz'a gösterdiğimiz mücadelenin, meydanları doldurmanın intikamı anlamına gelen her türlü operasyonun durdurulmasını istiyoruz. Seçimler yaklaşıyor. HDP anahtar partidir. 'HDP'yi tasfiye edersek iktidarımızı sürdürürüz' diye düşünenler boşuna heveslenmesin." (ANKA)