'900 radyonun yarısı yayın yapamaz durumda'

CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, 6 Mayıs Radyo Günü nedeniyle Yön Radyo stüdyosunda açıklama yaptı.Türkiye’de ilk radyo yayının 6 Mayıs 1927’de İstanbul Sirkeci’deki tarihi Postane binasında yapıldığını hatırlatan Kılınç, radyoların sorunlarını ve taleplerini anlattı.
Kendisi de radyocu kökenli olan Kılınç, Türkiye’deki 900 radyonun yarısının son beş yılda yayın yapamaz duruma geldiğini, radyoların yüzde 80’inin telif giderlerini ödeyemediğini ve İstanbul’daki 100 radyodan 60’ının elektrik giderlerini karşılayamaz durumda olduğuna dikkat çekti.
'Radyo ve Televizyon Üst Kurulu sorunlara ilgisiz'
Kılınç'ın yaptığı açıklamalar şöyle: