'900 radyonun yarısı yayın yapamaz durumda'

CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, 6 Mayıs Radyo Günü nedeniyle Yön Radyo stüdyosunda açıklama yaptı.Türkiye’de ilk radyo yayının 6 Mayıs 1927’de İstanbul Sirkeci’deki tarihi Postane binasında yapıldığını hatırlatan Kılınç, radyoların sorunlarını ve taleplerini anlattı.

Kendisi de radyocu kökenli olan Kılınç, Türkiye’deki 900 radyonun yarısının son beş yılda yayın yapamaz duruma geldiğini, radyoların yüzde 80’inin telif giderlerini ödeyemediğini ve İstanbul’daki 100 radyodan 60’ının elektrik giderlerini karşılayamaz durumda olduğuna dikkat çekti.

'Radyo ve Televizyon Üst Kurulu sorunlara ilgisiz'

Kılınç'ın yaptığı açıklamalar şöyle:

"Ekonomik kriz radyoları neredeyse ölümle karşı karşıya getirdi. Pandemi süreci radyoların ekonomik sorunlarını daha da artırdı. Reklam giderleri önemli ölçüde düştü. Enerji giderleri, telif giderleri çok yükseldi. Radyo alanı alarm zilleri çalıyor. Ve maalesef Türkiye’de radyocular şu anda sahipsizler. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu sorunlara ilgisiz. Radyolar kaderleriyle baş başa bırakıldı. Belli ki iktidar, başta yerel-bölgesel medya olmak üzere özgür, bağımsız, tarafsız medyayı istemiyor. O nedenle çok sesliliğin sembollerinden olan radyoların sesinin kısılmasını istiyor.

Ancak bunun böyle gitmeyeceğini biliyoruz. Radyoların sorunları ile ilgili TBMM’de önemli çalışmalar yaptık. Kanun teklifleri hazırladık. Yeni iktidar döneminde radyolar, sorunlarını kısa sürede çözen ve yeniden dinleyicilerinin istediği programları üretebilen radyolar haline gelecekler."