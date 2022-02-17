'900 bin kurye yaşam savaşı veriyor'

Binlerce motokuryenin eylemleri devam ederken TBMM gündeminde de motokuryelerin sorunları vardı. Ancak, motokuryelerin sorunlarının araştırılması önergesi AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi.

'Çok ağır koşullarda çalıştırılıp söümürülüyorlar'

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, bugün Meclis kürsüsünden motokuryelerin sorunlarını ve taleplerini anlattı.

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, “900 bin motokurye yaşam savaşı veriyor” dedi.

'Bir gecede sendika hakkı ellerinden alındı'

Motokuryelerin çok ağır koşullarda çalıştırıldığını ve ağır biçimde sömürüldüğünü dile getiren Kılınç, “Pandemi koşullarında canı pahasına çalışarak hayatın akışını sağladılar.Çalıştıkları şirketler değerlerini kat be kat artırdılar.Ama motokuryeler sefalet ücretleriyle çalışmaya zorlanıyorlar.Bir gecede binlerce motokuryenin iş kolu değiştirilerek sendikaya üye olma hakları ellerinden alındı. “dedi.

'Bakanlıklar sessiz'

Kılınç, iktidarın 100 binlerce motokuryeyi e-ticaret sektörünün devasa çarklarının arasına terk ettiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ticaret Bakanlığı, motokuryelere ölümüne baskı kuran şirketlerin erken teslimat kampanyalarına karşı sessiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 100 binlerce motokuryenin kayıtdışı çalıştırılmasına, iş sağlığı ve güvenliğinin ihlal edilmesine karşı sessiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yüzlerce motokuryenin ölümüne neden olan “Katil Bariyer”lerin düzenlenmesi, motokuryelerin köprü ve tünellerden güvenli şekilde geçişlerinin sağlanması taleplerine karşı sessiz.Maliye Bakanlığı, Motokuryelerin koruma ekipmanlarından ÖTV, KDV ve gümrük vergilerinin kaldırılması talebine karşı sessiz. İçişleri Bakanlığı, MOBESE kameralarıyla bütün görüntüler elde edilebildiği halde motokuryelerin trafikte yaşadığı kazalar ve sorunların azaltılması için gözleri kapalı.”

'En temel, en insanca haklarını istiyorlar'

Motokuryelerin en asgari, en temel, en insanca haklarını istediğini ifade eden Kılınç, motokuryelerin taleplerini şöyle sıraladı:

“Sendikaya üye olma haklarının tanınmasını, mesleklerinin çok tehlikeli meslek sınıfı kapsamına alınmasını, Ulusal Meslek Standartları Belgesinin zorunlu hale getirilmesini, koruyucu ekipmanlarından ÖTV, KDV ve gümrük vergisinin kaldırılmasını, park alanları yapılmasını, ‘katil bariyer’lerin yeniden düzenlenmesini istiyorlar.“

Kılınç, motokurye sorunlarının Meclis’te araştırılmasını sağlayarak motokurye alanını can pazarı olmaktan çıkarabiliriz derken önerge AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi.