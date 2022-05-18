9 yıl sonra ilk kez: Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 1 Haziran'da Mısır'a gideceği açıklandı. 2013 yılında gerçekleşen askeri darbeyle Abdülfettah Sisi'nin Mısır'ın başına geçmesinin ardından gerilen Türkiye-Mısır ilişkilerinde ilk kez bakan düzeyinde bir görüşme gerçekleşecek.

Bakan Nebati'nin ziyareti 9 yıl sonra Türkiye ile Mısır arasındaki bakan düzeyindeki ilk görüşme olacak. Mayıs 2021'de de Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir heyet Kahire'ye gitmişti.

Bakan Nebati'nin Mısır'da İslam Kalkınma Bankası'nın toplantısına katılacağı açıklandı.