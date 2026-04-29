9 işçi yaşamını yitirmişti: Cengiz Holding, İliç’te altın üretimine başlamak için başvuruyu yaptı

Cengiz Holding‘in, Kanadalı SSR’dan devraldığı Erzincan-İliç'teki Çöpler Altın Madeni’nde altın üretimini yeniden başlatmak üzere resmi başvuru yaptığı öğrenildi.

Cengiz Holding, kısa bir süre önce Kanadalı SSR Madencilik‘in, Anagold Madencilik adıyla işlettiği Çöpler Altın Madeni‘ndeki yüzde 80’lik payını 1,5 milyar dolara devraldı. Cengiz Holding‘in, Çöpler Altın Madeni’ni satın almasının ardından bölgede hareketlilik başladı. Holding‘in, altın üretimini başlatmak üzere resmi başvuru yaptığı belirtildi.

2014 tarihli ÇED onayıyla başvurdu

ANKA’dan Olcay Aydilek'in haberine göre madencilik sektörü temsilcileri, sahanın önceki sahibi SSR Madencilik’in, 2014 yılında aldığı ÇED’e işaret ederek, "Cengiz Holding’in, söz konusu ÇED üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurduğu ve altın üretimini başlatmak istediği biliniyor. Bakanlık, bu başvuruya olumlu yanıt verirse, bir adım daha söz konusu“ dedi.

Sektör temsilcileri, atılması gereken ikinci adımla ilgili de, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü‘nün (MAPEG) de işletme ruhsatı temditi (süre uzatımı) yapması gerekiyor" dedi. Sektör temsilcileri, prosedürün hızla tamamlanmasının beklendiğini kaydederek, "Üretim, buna bağlı olarak her an başlayabilir" dedi.

'Yüzde 20 hisseyi de devralabilir'

Çöpler Altın Madeni’nin işletmecisi Anagold'da, Cengiz Holding'in yüzde 80, Çalık Holding bünyesindeki Lidya Madencilik'in yüzde 20 payı bulunuyor. Sektör kaynakları, Cengiz Holding’in, Lidya Madencilik’in yüzde 20 payını da devralabileceğini belirtti.

Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat 2024'te kayan liç yığınının altında kalan dokuz işçi yaşamını yitirmişti. Facianın üzerinden iki yıl geçmesine karşın dava süreci hâlâ sürerken, madenin Cengiz Holding'e satışına ilişkin imzalar geçen ay atılmıştı.

Aralarında SSR Madencilik yöneticileri ve Anagold yetkililerinin de yer aldığı toplam 43 kişinin yargılaması sürerken hayatını kaybeden işçilerin avukatları, madenin isim ve el değiştirerek "itibarını" temize çekmek istediğini belirtiyor.