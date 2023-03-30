9 ilde eğitime kar engeli

Türkiye genelinde birçok ilde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi.

Kar nedeniyle okulların tatil edildiği iller şöyle:

Nevşehir'de, kar yağışı nedeniyle eğitime perşembe günü ara verildiği duyuruldu. Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde öğle saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle, 30 Mart Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi. Kamuda görevli engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yozgat'ta da kar yağışı nedeniyle okullar perşembe günü tatil edildi. Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının devam ettiği, buzlanma ve don olayı beklendiği belirtildi.

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ve ulaşım gibi alanlarda olumsuz etkilerinin olabileceği belirtilerek, her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin perşembe günü tatil edildiği bildirildi.

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime perşembe günü ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde perşembe günü için eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde perşembe günü eğitim ve öğretime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ve kuvvetli fırtınanın devam edeceği yönünde meteorolojik uyarıların yapıldığı belirtildi. Bazı çatılarda meydana gelen hasarın henüz giderilmediğine yer verilen açıklamada, riskli durumun önüne geçmek amacıyla 30 Mart perşembe günü il genelinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Ordu'da etkisini sürdüren kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İl genelinde kar yağışı ve olası buzlanma olaylarına karşı Çaybaşı, İkizce, Akkuş, Gürgentepe, Gölköy, Mesudiye ve Korgan ilçelerinde resmi ve özel tüm okullarda eğitim- öğretime perşembe günü ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında, Tahnal İlkokulu ve Ortaokulu, Konakören İlkokulu ve Ortaokulu ve Cevizli İlkokulunda 30 Mart Perşembe günü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Sivas'ın Akıncılar, Suşehri ve Altınyayla ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi. Akıncılar Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, 30 Mart Perşembe günü ilk, orta ve liselerde eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.

Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Giresun İl Merkezinin iç ve yüksek kesimlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan kar birikintisi ve buzlanma tehlikesine karşı Giresun Merkez Okçu Köyü, Merkez Çaldağ Köyü İlkokullarıyla, Ortaokulunda 30 Mart 2023 Perşembe günü eğitim-öğretime bir (1) gün ara verilmiş olup bu iki köy hattından İl merkezine “Taşıma Servisi” ile gelen öğrenciler ise aynı gün izinli sayılacaklardır" denildi.