'9 ayda 36 çocuk öldürüldü, 205 çocuk istismar edildi'

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 19 Kasım Dünya Çocuk İstismarını Önleme Günü ve 20 Kasım Çocuk Hakları Günü dolayısıyla hazırladığı 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Raporu’nu yayımladı.

Tanrıkulu’nun raporuna göre; 2022 yılının ilk 9 ayında 36 çocuk öldürüldü, 205 çocuk istismar edildi. 2021 yılında ise 34 çocuk öldürdü, 208 çocuk istismar etti.

Raporda, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nın (WFP) bu yılın haziran ayı verilerine atıf yapıldı. Verilere göre; 82,3 milyon nüfuslu Türkiye’de 14,8 milyon kişi yeterli gıda tüketemiyor. Veriler, 5 yaş altı çocukların yüzde 1,7’nin akut yetersiz beslenme, yüzde 6’nın ise kronik yetersiz beslenme yaşadığını ortaya koydu.

'2 binin üzerinde çocuk cezaevinde'

Rapordan satır başları şöyle:

“Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Türkiye’de ihmal ve istismara uğrayan çocuk mağdur sayısı, 2014’te 76 bin 64 iken 2016’da 83 bin 552’ye yükselmiştir. Cinsel suç mağduru olan çocukların yüzdesi, 2014'ten 2016'ya yüzde 33 artmıştır. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne göre, çocuk cinsel istismar hükümlülerinin yüzdesi 42,5 iken (2006) yüzde 58,8’e (2016) yükseldi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 3,6 milyon kayıtlı Suriyeli mültecinin yanı sıra 320 bin kadar diğer uyruklardan insan yaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Göç ve Acil Durumlarda Eğitim Daire Başkanlığı’nın Ocak 2022 verilerine göre de 975 bin 731 mülteci çocuk eğitime dahil edilmiştir.

Resmi verilere göre, 31 Mart itibariyle cezaevlerinde 12-18 yaş arasında 2 bin 7’i erkek, toplam 2 bin 76 çocuk bulunuyor.

'345 çocuk ailesiyle cezaevinde'

Yaşam Hakları Derneği’nin Eylül 2021 tarihli ‘Anneleriyle Birlikte Mahpus Olan Çocuklar’ başlıklı raporuna göre; 2020 yılı sonu itibariyle 800’den fazla çocuk, Mart 2021’de yayınlanan resmi rakamlara göre ise 345 çocuk anneleriyle birlikte cezaevinde tutuluyor.

İnsan hakları alanında çalışan örgütlerin verilerine göre; 2022 yılının ilk 10 ayında gözaltında ya da toplumsal olaylarda en az 70 çocuk, güvenlik güçlerinin işkencesine ya da kötü muamelesine maruz kaldı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre; 2022 yılının ilk 10 ayında iş cinayetleri sonucunda 14 yaş ve altında 22 çocuk işçi, 15-17 yaş arasında 32 olmak üzere toplam 54 çocuk/genç işçi yaşamını yitirdi.”

'Çocuklar bütün dünyada aç ve yoksul'

Tanrıkulu, rapora ilişkin bugün yaptığı açıklamada, “Dünyada ve Türkiye’de çocuk hakları ağır biçimde ihlal edilmeye devam ediyor. Çocuklar bütün dünyada aç ve yoksul. Eğitim olanaklarından uzak ve istismara uğruyorlar. Mesela sadece ilk 10 ayda 54 çocuk yaşamını yitirdi. Nerede? İş cinayetlerinde. Cezaevlerinde 2 binden fazla çocuk var Türkiye’de. Yine çocuk istismarı ve çocuklara karşı cinsel istismar artarak devam ediyor. Çocuklar Türkiye’de yemeğe ulaşamıyor, açlar. Akut bir biçimde açlıktan dolayı rahatsızlıklar var. Bütün bu tablo içerisinde biz, çocuklara iyi bir gelecek sunmak için mücadele ediyoruz. Hiç endişe etmeyin, çok yakın bir zamanda bu tabloyu değiştireceğiz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, eğitim olanaklarından mahrum kalmayacak. İstismara uğramayacak” dedi. (ANKA)