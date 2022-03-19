896 firmaya 25 milyon TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu gelen şikayetler üzerine, "haksız fiyat ve stokçuluğa yönelik faaliyetler" kapsamında 81 ilde toplam 14 bin 181 firma ve 101 bin 338 ürünü denetledi. Bu denetimlerde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları gözlemlenen ürünler tespit edilerek, firmalardan savunma alındı.

Kurul tarafından denetime tabi tutulan firmalardan malların alındığı faturalar ve sattıkları fiyatlar talep edilerek incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda 896 firmaya toplam 25 milyon 448 bin 428 lira idari para cezası kesildi. (ANKA)