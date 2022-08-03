877 milyon liralık ihale gizli saklı yapıldı

Bursa’daki karayolu yapım işi ihalesinde kanunun esas usül olarak belirlediği “açık” usül tercih edilmedi. AKP’nin istediği işi istediği müteahhide verme aracı haline gelen 21-b Pazarlık usulüyle düzenlenen ihale, duyuru ilanı yayınlanmadan gerçekleştirildi.

Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre, 24 Haziran günü yapıldığı öğrenilen ve 877 milyon 600 bin lira yaklaşık maliyet belirlenen ihale, özel olarak davet edilen Akyapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 815 milyon 729 bin liraya verildi.

Kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen ihalenin sözleşmesi 18 Temmuz’da imzalandı. Tam adı, “Bursa-Karacabey Ayrımı-Zeytinbağı İl Yolu KM0+000-10+500 Arası İle Gebze -Orhangazi-İzmir Otoyolu KM 117+260-Teknosab Kavşağı Yapım İşi” olan projenin 2 Ağustos’ta başlaması ve 12 Haziran 2023’te tamamlanması öngörüldü.