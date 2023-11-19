82 yıla kadar hapsi isteniyordu: İki çocuğa yönelik cinsel istismara 'iyi hal' indirimi

Zonguldak'ta 3 yıl önce 6 ve 7 yaşlarında olan iki erkek çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamasıyla tutuklu yargılanan Necmi K, 'iyi hal' indirimi uygulanarak toplam 36 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2020'de merkeze bağlı bir köyde meydana geldi. İddiaya göre; 22 yaşındaki Necmi K., o dönem 7 yaşında olan uzaktan akrabası olan çocuğa ve 6 yaşındaki bir başka çocuğu cinsel istismarda bulundu.

Yaşananlar, bir çocuğun olayı öğretmenine anlatması ile ortaya çıktı. Okulda tutanak tutuldu, ardından jandarmaya haber verildi. Gözaltına alınıp, tutuklanan Necmi K. hakkında 'çocuğa cinsel istismar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı.

İyi hal indirimi uygulandı: 36 yıl 4 ay hapis cezası

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Necmi K., avukatlar ve aileler salonda hazır bulundu.

Savcının mütalaasında 82 yıla kadar hapis cezası istediği sanık, suçlamayı kabul etmedi ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 'iyi hal' indirimi de uygulayarak toplam 36 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Necmi K. 'tehdit' suçundan beraat etti.