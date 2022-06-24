80 yaşındaki hasta girdiği ameliyattan 'malzeme yetersizliği' nedeniyle çıkarıldı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde yaşayan 80 yaşındaki Ahmet Kızal, katarak ameliyatı olmak için gittiği Kadirli Devlet Hastanesi’nde, tüm hazırlıkları yapılarak girdiği ameliyathaneden 'malzeme yok' denilerek geri çıkarıldı.

Olaya tepki gösteren Ahmet Kızal, "Sağ gözümden ameliyat olacaktım, malzemenin yokluğundan iptal ettiler" dedi.

Ahmet Kızal’ın oğlu İsmail Kızal, olaya tepki göstererek şunları söyledi:

Sabah erkenden varıldı, tüm işlemler yapıldı. Girişler, yatış yapıldı, damar yoluna varana kadar açıldı. Gözü ameliyat etmek için, gözü büyütmek için damlalar koyuluyor; uyuşturucu, ağrımasın diye, o hazırlık da yapıldı. Yeşil ameliyat elbiselerini giydirdik, ameliyathaneye girdik, ameliyathaneden 10 dakika sonra beni çağırdılar, 'ameliyat iptal' dediler.

Ben de sebebini sordum; ‘Ne için iptal?’ 'Malzeme olmadığından dolayı' dediler. Ameliyattan sonra lens takılıyor, lensin numarası olmadığı söylendi. Ben de direk başhekim yardımcısının yanına gittim, görüştüm; durumumuzu, mağduriyetimizi anlattım. Onlar da elinde olmayan sebeplerden dolayı olduğunu söylediler. Mağduriyetin giderileceği, bir hafta sonra o malzemenin geleceği söylendi." (ANKA)