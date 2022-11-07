80 AVM, borç 12 milyar dolar... AVM'ler bankalara borcunu ödeyemiyor

Kira sözleşmelerinde dövizden TL'ye dönülmesine ilişkin düzenleme sonrasında gelirlerinde kayıp yaşadığı öne sürülen ve yükselen kurla birlikte banka borçlarında çıkmaza giren bazı AVM'ler kredi borçlarının faizini bile ödeyemeyecek noktaya geldi.

Türkiye'deki AVM'lerin toplam banka borcu 12 milyar doları bulurken bunun yüzde 88'inin döviz olduğu belirtiliyor.

'Banka ne derse kabul etmek zorundalar'

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre Türkiye'de yatırımları olan Alman ECE Marketplaces'in iştiraki olan, ticari gayrimenkul geliştirme ve yönetim şirketi ECE Türkiye CFO'su Nuri Şapkacı, faaliyette olan 450'ye yakın AVM'nin, 280 tanesinin 20 bin metrekare üzerinde olduğuna dikkat çekerek, “Bunların yaklaşık 80'i bankaların elinde ve bankalar tarafından yaşatılmaya çalışılıyor. Şu an ciddi anlamda zor süreç geçiren, bankaların eline geçen AVM'ler var. AVM'ler için zorluklar 2018'de kiraların dövizden TL'ye dönmesiyle başladı. Bazı AVM'ler faizini ödeyemiyor, bu anaparasını hiç ödeyemeyecek demek. 1-2 milyon dolardan bahsetmiyoruz burada. Bize bankalar üzerinden ‘bizi alın' ya da ‘bize destek verin' diyen AVM'ler mevcut” değerlendirmesini yaptı.

Kiraların son 3-4 yılda yüzde 150, kredi maliyetlerinin ise yüzde 350 arttığına işaret eden Şapkacı, “Son yapılandırma önerisi hayata geçerse, yatırımcıları rahatlatabilir. Borçlarını ödeyemeyen yerli yatırımcılar bankalarla öyle anlaşmalar yapmışlar ki 20-30 yılda yaptıkları AVM yatırımlarını, grup şirketlerini, şahsi kefaletlerini vermişler. Bankalarla masaya oturduklarında banka ne derse kabul etmek zorundalar” dedi.